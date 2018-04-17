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Ankara'da MKP operasyonu: 4 kişi gözaltında

Ankara'da terör örgütü MKP'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin HDP İstanbul milletvekili Erdal Ataş'ın danışmanı olduğu öğrenildi.

17 Nisan 2018 Salı 17:57
Ankara'da MKP operasyonu: 4 kişi gözaltında

Ankara'da terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, aralarında HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın danışmanın da olduğu 4 kişi, yasa dışı Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütü adına faaliyet yürütmek suçlarından A.R.B, Ş.K, O.E. ve R.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

HDP'Lİ ATAŞ'IN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Alınan karar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılardan Ş.K'nin Ankara sorumlusu olduğu ve HDP İstanbul Milletvekili Ataş'ın da danışmanlığını yaptığı öğrenildi. 

Gözaltındaki şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:57
  1. İstanbul
  2. Ankara
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