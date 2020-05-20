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Ankara'da medikal malzeme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:39:24 -
Ankara'da medikal malzeme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, Sincan ilçesi Malıköy bölgesinde medikal malzeme üretimi yapan fabrikada çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerince müdahale edilerek kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının fabrika deposunda hasara yol açtığı ve olayla ilgili detaylı incelemenin de sürdürüldüğü kaydedildi.

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