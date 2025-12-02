  • İSTANBUL
Yaşam Ankara'da makas atan sürücü kazaya sebep oldu! O anlar kameraya yansıdı, ehliyetine el konuldu
Ankara'da makas atan sürücü kazaya sebep oldu! O anlar kameraya yansıdı, ehliyetine el konuldu

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ümitköy Doğan Taşdelen Bulvarı akşam saatlerinde tehlikeli bir trafik kazasına sahne oldu. Plakası henüz öğrenilemeyen K.E. adlı sürücünün, trafikte defalarca makas atarak ilerlemesi, zincirleme bir kazaya neden oldu. Sürücü K.E.'nin kontrolsüz manevraları sonucu başka bir otomobille çarpışmasıyla, her iki araç da yol kenarındaki bariyerlere savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde diğer otomobil sürücüsünün yaralandığı tespit edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KEMARALARA YANSIDI

Kazaya sebep olan sürücü K.E. hakkında ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre makas atmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamak maddelerince idari para cezası uygulandı. K.E.'nin aracı da trafikten men edilirken, sürücü belgesi ise psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere geçici olarak alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, K.E.’nin trafikte kazaya sebep olduğu anlar ise araç kamerası tarafından kaydedildi.

