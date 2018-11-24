THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ankara'da lüks otomobil çetesine operasyon: 5 tutuklama

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:39
Ankara'da lüks otomobil çetesine operasyon: 5 tutuklama

Ankara merkezli 5 ilde, lüks otomobillerini satmak isteyenlerle bağlantı kurup, güvenlerini kazanarak yaklaşık 1 Milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden lüks araçlarını satmak ilan veren bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucunda Ankara, İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bazıları evlerinde olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, özellikle lüks ve pahalı araçlara alıcı gibi davranarak müşteri oldukları, ilan veren kişilere düşük miktarlarda kapora göndererek güven telkin ettikleri, daha sonra ise bu kişileri Ankara'ya davet ederek dolandırdıkları ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ele başı olduğu iddia edilen Halil D. ile birlikte 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:39
  1. Samsun
  2. Nevşehir
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. Ankara'da lüks otomobil çetesine operasyon: 5 tutuklama
  6. Ankara
  7. Lüks otomobil çetesi
  8. dolandırıcılık
  9. çete operasyonu
  10. tutuklamalar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu
    1. Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan..
    2. Soğan fiyatları yarı yarıya düştü
    3. Ankara'da lüks otomobil çetesine..
    4. Samsun'daki silahlı saldırı
    5. Üstü açık otomobiliyle seyir..
    6. "İngiltere'nin Cebelitarık konusundaki..
    7. Yanan otomobilden, çarptığı traktörün..
    8. Yaşlı annesini feci şekilde dövüp,..
    9. Alev alan otomobildeki sürücü yaşamını..
    10. "En büyük katkıyı öğretmenlerden..
    11. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    12. 4'üncü kattan alt kat balkonuna düşen..
    13. ABD’nin ödül oyunu tam bir kandırmaca
    14. Antalya'da hırsızlık şüphelileri, 5 ay..
    15. Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Adıyaman'da beton mikseri faciası! 2..
    18. Mostar'daki tarihi Karagöz Bey..
    19. Polis memuru silahıyla kendini vurdu
    20. Samsun'da berber dehşeti! İkisini..
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!