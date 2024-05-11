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Yaşam Ankara’da kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
Yaşam

Ankara’da kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-11 19:39:00 -
Ankara’da kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi

Ankara’da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ankara’da başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Tarım alanları beyaza büründü.

Şehir içi ulaşım güçlükle yapılırken Etimesgut ilçesine bağlık Yapracık Mahallesi’nde göle dönen bir yolda vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Ankara Valiliği de yağışa karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

 
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