Ankara'da kritik görüşme: Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ'dan son dakika açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Kurtulmuş'un görüşme sonrası açıklamaları:

Oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bölgesel sorunları uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Meselenin somut tarafı cumhurbaşkanlığı seçimidir. Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de cumhurbaşkanımıza destek verir.

Her iki taraftan müşterek gördüğümüz konuy paylaşmak isterim. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ta Türkiye'yi tehdit eden önemli mesele olduğunu buna karşı milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu fikirlerini beyan etmek isterim.

Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacağız. Resmi rakamlara göre 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Hükümetimiz onurlu ve güvenli geri dönüşü destekliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere geri döndü. Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Zafer Partisi'nin de bu konuda desteğini almayı umuyoruz.

Özdağ'ın açıklamaları da şöyle:

Sayın Genel Başkanının ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir görüşme oldu, değerlendireceğiz. Aramızda genel farklılıkların olduğu açıktır.

Kapsamlı bir değerlendirmede ve görüş alışverişinde bulunduk. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi için de çözüm önerilerini ortaya koyduk.

GÖRÜŞME TALEBİ AK PARTİ'DEN

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yapılacak görüşmeyle ilgili de şöyle konuşmuştu:

“Sayın Numan Kurtulmuş, kendisi beni arayarak randevu talep etti. Yarın görüşeceğiz. Ondandan sonra da partinin yetkili organlarıyla bu görüşmeyi değerlendireceğiz.”

Ümit Özdağ, “Pazartesi günü Sayın Sinan Oğan bir açıklama yapacak. Zafer Partisi olarak bizim bir açıklamamız olmayacak. Zaten gerektiği zaman değerlendirmemizi yapıyoruz” dedi.

OĞAN'IN KARAR GÜNÜ

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan seçimlere ilişkin kararını bugün 17:00'de Ankara’daki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek açıklayacak.