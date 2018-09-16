Ankara'da korkutan yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.



Kullanılamaz hale gelen evdeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.