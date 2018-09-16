THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ankara'da korkutan yangın

Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

16 Eylül 2018 Pazar 09:58
Ankara'da korkutan yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen evdeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 09:58
  1. Ankara
  2. ankara
  3. kahramankazan
  4. ev
  5. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halk otobüsünde akbil gerginliği
    1. Halk otobüsünde akbil gerginliği
    2. Merkez Bankasından flaş açıklama!
    3. PKK'lı teröristin üstünden çıkanlar..
    4. İzmir'de aynı yerde peş peşe kaza: 1..
    5. Fırsatların güvenli kapısında kazanç..
    6. Ölümlü kazaya karışan alkollü sürücü:..
    7. ABD'de tutukluydu... Türkiye'ye geri..
    8. Dolara karşı bomba hamle! 1 Ocak..
    9. İthal ürünlerde gözetim uygulaması
    10. İstanbul Fatih'te asayiş denetimi
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekerlekli..
    12. Van'ın Başkale ilçesinde 42 kaçak..
    13. Amerika Büyükelçiliği'ne saldırıda..
    14. Mersin'deki toplu balık ölümleri..
    15. Emniyetten 'otostop' uyarısı!
    16. Beşiktaş'ta seçim günü! Orman tek aday
    17. Hatay'da yayla dönüşü şarampole..
    18. ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda sıcak..
    19. İran'dan AB'ye tehdit!
    20. NASA buzul inceleme uydusu fırlattı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    ABD'de PKK'lı teröristleri yere sermişti!
    ABD'de PKK'lı teröristleri yere sermişti!