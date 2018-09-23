Ankara'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü

Başkent'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, öğle saatlerinde Tulumtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu'ndan Eskişehir istikametine seyreden 34 EN 0183 plakalı eşya yüklü kamyonun şoförü O.G., kamyonun üzerindeki brandanın açılması üzerine aracı güvenlik şeridine çekti. O.G.'nin brandayı örtmeye çalıştığı esnada aynı istikametten gelen Bekir Osman Fidan yönetimindeki 35 KSS 77 plakalı otomobil, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada Sündüz Fidan hayatını kaybederken, Bekir Osman Fidan, Reyhan Fidan ve 1 yaşındaki Saliha Berçem Fidan yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekipleri ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.