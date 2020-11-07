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Yerel Ankara'da korkunç cinayet! Baba eşi ve iki çocuğunu öldürdü
Yerel

Ankara'da korkunç cinayet! Baba eşi ve iki çocuğunu öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Adem Öztürk isimli kişi, eşi Nefik Öztürk ve çocukları Selahattin ve Seher Öztürk'ü tabanca ile vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 08:14:00 -
Ankara'da korkunç cinayet! Baba eşi ve iki çocuğunu öldürdü

Olay saat 23.30 sıralarında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Aile içeresinde henüz sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından baba Adem Ö., evde katliam yaptı. Adem Ö.'nün ailesine tabanca ile ateş açtığı olayda eşi Nefik Öztürk ile çocukları Selahattin ile Seher Öztürk, vucuklarına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Komşular ihbar etti

Adem Ö., olayın ardından evden çıkarak uzaklaşırken, silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri, tüyler ürperten manzara ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, ateşli silahla vurulduğu belirlenen anne ile 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ve komşuların ifadesini alan polis ise kaçtığı belirlenen şüpheli babanın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Adem Ö. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İlk ifade: oğlum beni darp etti

Ankara'da aile içi tartışmada eşi ve 2 çocuğunu öldüren Adem Ö. (55), olaydan sonra Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Rıza Bulut Sokak üzerinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Adem Ö.'nün verdiği ilk ifadesinde, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk (32) tarafından darp edildiğini, eşi Nefik Öztürk (50) ve kızı Seher Öztürk'ün (26) oğlunun yanında olduğu için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Taksi durağında değnekçilik yapan Adem Ö., polis merkezinde gözaltına alındı. Katliamda hayatını kaybeden anne imle 2 çocuğun cansız bedeni de cenaza aracı ile morga kaldırıldı.

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