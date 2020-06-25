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Aktüel

Ankara'da Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü anıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 20:48:53 -
Ankara'da Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü anıldı

ANKARA (AA) - Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Kore Savaşı'nın 70'inci yıldönümü dolayısıyla Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nda anma töreni düzenlendi.

Törene, 4'üncü Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, gaziler ve Koreli yetkililer ile askeri erkan katıldı.

Büyükelçi Choi, bu yıl Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümünü andıklarını hatırlatarak, hayatta olan Kore Savaşı gazilerine ve Türk halkına olan minnettarlığını dile getirdi.

Etkinlikte, Kore Savaşı gazisi torunlarına eğitim yardımının verilmesinin yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneğine 10 adet dizüstü bilgisayar bağışı da yapıldı.

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