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Yerel Ankara'da komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı
Yerel

Ankara'da komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 06:41:00 - 2024-08-26 06:42:39

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde komşular arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde komşular arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta meydana geldi.

İddialara göre birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde tekrar kavga çıktı. Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'yi vurdu. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.

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