Ankara'da kaza geçirmişti! Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
Ankara'da yaklaşık 2 ay önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası hastanede tedavi altına alınan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, hayatını kaybetti.
Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uzun süredir yoğun bakımda tedaBaşkentte yaklaşık 2 ay önce motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.