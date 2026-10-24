Ankara’da kaza: Elektrikli otomobil alev aldı, 1 ölü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan elektrikli otomobilin alev alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 41 FK 851 plakalı otomobil, E-90 kara yolunda Ankara'dan Polatlı yönüne seyir halindeyken Karapınar Mahallesi'ndeki YHT köprüsü yakınlarında önce bariyerlere, ardından tren köprüsünün ayağına çarparak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle elektrikli olduğu belirtilen araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Aracın, kazada hayatını kaybeden kişinin babası adına kayıtlı olduğu, telefonla görüşülen babanın aracı oğlu Yasin U'nun kullandığını söylediği öğrenildi. Ölen kişinin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumundan DNA incelemesi yapılması talep edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.