  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

UEA Başkanı Birol petrol fiyatı uyarısı yaptı: ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı! Küresel jeopolitik riskler

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

Dolar kuru 28 liraya dayanırken, elinde doları olanlar: Necmettin Batırel'den olay çıkış, jet cevap! Dikkat çeken açıklama

Dağıstan'da Tel Aviv uçağı ortalığı karıştırmıştı! Rusya'dan flaş açıklama

Tarihi keşif: Bilim insanları kanserli hücreyi küçültmeyi başardığı ortaya çıktı! Dünyaya böyle duyurdular

Kuru fasulye gaz yaptı: TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarını açıkladı: Rakamlar 'Eyvah' dedirtti
Aktüel Ankara’da kaybolan 13 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu
Aktüel

Ankara’da kaybolan 13 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-30 21:33:00 -
Ankara’da kaybolan 13 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu

Ankara’nın Haymana ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kızın cansız bedeni gölette bulundu.

Ankara’nın Haymana ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kızın cansız bedeni gölette bulundu.
Edinilen bilgilere göre, olay, Haymana’ya bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşandı. Mevsimlik tarım işçisi bir ailenin 13 yaşındaki kızı A.N. ailesinin tarlada çalıştığı esnada bir anda gözden kayboldu. Çocuklarını aramaya başlayan ailenin çabaları yetersiz kalınca durumu Yeniköy Mahalle Muhtarı Yusuf Ercan bildirdi. Bunun üzerine Muhtar Yusuf Ercan 112’ye ihbarda bulundu. Bölgeye Jandarma, Sağlık Ekibi ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle halkının da katıldığı arama-kurtarma çalışmasında saatler sonra küçük Ayşe’nin cansız bedeni Yeniköy mevkiindeki bir gölette bulundu. İlk incelemeye göre darp izine rastlanılmadı.
Öte yandan, boğulan çocuğun yüzde 60 zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, serinlemek için suya girdiği düşünülüyor. Soruşturma ise devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23