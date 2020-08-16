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Aktüel

Ankara'da karantinada olması gereken kişi Bolu'da jandarma kontrolünden kaçamadı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:07:43 -
Ankara'da karantinada olması gereken kişi Bolu'da jandarma kontrolünden kaçamadı

BOLU (AA) - Ankara'da karantinada olması gereken bir kişi, Abant Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma kontrolüne takıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Abant Tabiat Parkı girişinde yaptıkları kontrolde, bir kişinin Ankara'da evinde karantinada olması gerekirken burada olduğunu belirledi.

Bunun üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Tabiat parkına gelen sağlık ekipleri, Kovid-19 testi pozitif olan kişi ile temas ettiği gerekçesiyle yanındaki arkadaşını da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine götürdü.

Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişiye, idari para cezası kesileceği ve hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Bu arada tabiat parkında dezenfeksiyon işlemi de yapıldı.

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