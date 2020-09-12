Ankara'da kamu kurumlarında çalışma saatleri koronavirüs vakalarının Ankara'da artması ile Valilik kararıyla değiştirildi. Düzenlemeye göre yeni kamu çalışma saatleri ne oldu? Ankara'da kamu kurumlarında çalışma saatleri kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Ankara'da kamu kurumlarında çalışma saatleri

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibiesnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmişti.

Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.