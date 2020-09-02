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Aktüel Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Aktüel

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 00:09:01 -
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 24-30 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda 7 bin 871 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 10 paket sigara, 540 muhtelif kaçak elektronik eşya, 176 litre sahte içki, 121 kilogram kıyılmış tütün ve 97 parça tarihi eser ele geçirdi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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