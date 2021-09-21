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Yerel Ankara'da kaçak silah operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Ankara'da kaçak silah operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 16:09:00 -
Ankara'da kaçak silah operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliğince, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, 33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınırken, 11 adet tabanca, 3 adet ses tabancası, 7 adet tüfek, 31 adet şarjör, bin 330 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, çok sayıda tabanca ve tüfek parçası, silah tamir ve bakım aracı ele geçirildiği bildirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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