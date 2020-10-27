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Yerel Ankara'da 'kaçak muayenehane' operasyonu! Hepsi ele geçirildi
Yerel

Ankara'da 'kaçak muayenehane' operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Ankara'da polis ekiplerince kaçak muayenehane olarak işletilen 7 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda tıbbı malzeme ve ilaç ele geçirildi, Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:03:00 -
Ankara'da 'kaçak muayenehane' operasyonu! Hepsi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesindeki bazı dükkan ve apartman dairelerinin kaçak muayenehane olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak muayenehane olarak işletildiği belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınıdı, 5 bin 650 tıbbi ilaç ile çok sayıda tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve kozmetik ürün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanununun 187'inci maddesi ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

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