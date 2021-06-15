Ankara’da ilk kez açık havada Kitap Fuarı ve Hediyelik Eşya fuarı yarın açılıyor

Eylül Fuarcılık tarafından 16-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Armada Alışveriş Merkezi Açık Otopark Alanında düzenlenecek Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı, kitapseverler için doyumsuz etkinliklere sahne olacak.

Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada yaşanılan Covid-19 salgınına karşı tüm güvenlik ve sağlık önlemleri en üst düzeyde alınacaktır.

80’i aşkın yayınevi ve sahafın katılacağı fuarda, 12 gün boyunca bir çok imza günü ve çocuk aktiviteleri gerçekleştirilecek. Fuar süresince toplamda 100’den fazla etkinlik düzenlenecek.

Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı, özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile tüm okur severlerin kalbine ve zihnine hitap edecek. Sahafların da hazır bulunacağı Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı’nda okurlar birbirinden ilginç stantlarla karşılaşacak.

Fuar , hafta içi ve ve hafta sonu 10:00 – 21:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Uluslararası el sanatları ve hediyelik eşya fuarı açılıyor

Bu yıl, 16 – 30 Haziran tarihleri arasında Armada Alışveriş Merkezi Açık Otopark Alanında düzenlenecek olan Uluslararası El Sanatalrı ve Hediyelik Eşya Fuarı’na ilginin büyük olması bekleniyor. İran , Özbekistan, Senegal ve Kırgızistan stantlarıyla fuarın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Ülkenin her lokasyonundan katılacak olan yerli ve yabancı 100’ü üzerinde firmanın yer alacağı fuarda yöresel ürünlerin varlığı da fuara ayrı bir renk katacak. Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada yaşanılan Covid-19 salgınına karşı tüm güvenlik ve sağlık önlemlerinin en üst düzeyde alınacağı fuar , hafta içi ve hafta sonu ( Pazar günleri hariç) 10:00 – 21:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ankara’nın merkezi olarak görülen Armada Alışveriş Merkezinde düzenlenecek olan oranizasyona ziyaretin yoğun olması bekleniyor.









