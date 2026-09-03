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Yerel Ankara’da iki sosyal medya fenomenine gözaltı
Yerel

Ankara’da iki sosyal medya fenomenine gözaltı

Yeniakit Publisher
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Ankara’da iki sosyal medya fenomenine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok paylaşımları nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. İki şüpheli, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ile Sinan Kaya’nın TikTok’ta yayımladığı bazı içerikler hakkında inceleme başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu paylaşımlar nedeniyle iki isim hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesi kapsamında resen soruşturma açıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "TikTok isimli sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya haklarında TCK 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda her iki şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

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