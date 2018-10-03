Ankara'da iki grup arasında silahlı çatışma!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi 770'inci sokakta meydana geldi.

2 ölü, 1 yaralı

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmadan 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Polis ve sağlık ekipleri bölgede

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.