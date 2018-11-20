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Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini rehin aldı!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, eşini pompalı tüfekle rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

20 Kasım 2018 Salı 19:05
Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini rehin aldı!

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden 1 ay önce boşanan Murat T., elindeki pompalı tüfekle eski eşi Tülay T.’ın ikamet ettiği eve geldi.

Eve giren Murat T., eski eşiyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucu yanındaki silahı eline alan Murat T., Tülay T.'yi dövmeye başladı. Çığlık seslerini duyan komşuları, şahsı ikna etmek için uğraştı.

İkna edilemeyen Murat T., havaya ateş ederek çevredekileri uzaklaştırdı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak, müzakereci polis memuru ile Özel Harekat ekiplerini çağırdı.

Olay yerine intikal eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu Murat Y.’yi ikna ederek evden çıkardı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Tülay T. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Murat T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:05
  1. Ankara
  2. rehine

YORUM YAZ

  • PolatPolat1 sa önce
    Alıştık artık, olacakları biliyoruz. Sonunda eşini öldürse de, öldürmese de tutuksuz olarak yargılanır, ceza falan da almaz.Akp bizi her şeye alıştırdı.
Bugünkü Akit

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