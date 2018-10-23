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Ankara'da gece yarısı feci kaza: 2 kişi öldü

Kontrolden çıkan otomobilin alt geçidin ayağında bulunan levhanın direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

23 Ekim 2018 Salı 07:58
Ankara'da gece yarısı feci kaza: 2 kişi öldü

Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinden Öveçler istikametinde seyreden 34 ABE 336 plakalı otomobil, Öveçler Alt Geçidi önünde sürücü M.C.T.’nin (27) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasının direğine çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilin motoru metrelerce ileri fırlarken, sürücü ile birlikte araçta bulunan Ö.C.K. (25) ve Ş.B.E. (28) bulundukları yerde sıkıştı.
Feci kazayı gören vatandaşlar hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan itfaiye erleri, şahısları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan M.C.T. ile Ö.C.K.’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle, bulvardan Cevizlidere istikametine dönüş varyantı araç trafiğine kapandı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem alan polis ekipleri, yolda işaretlemeler yaptı. Demir yığınına dönen otomobil, daha sonra çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kaza hakkında incelemeler sürüyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 07:58
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