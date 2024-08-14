Ankara'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.
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