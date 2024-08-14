  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile bir araya geldi
Gündem

Ankara'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-14 20:10:00 -
Ankara'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23