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Gündem Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik 78 gözaltı kararı
Gündem

Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik 78 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgütün ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 09:21:00 -
Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik 78 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgütün ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

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