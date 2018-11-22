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Ankara'da feci ölüm! Damdan dama atlarken yere çakıldı

Son dönemde sosyal medyada sıklıkla rastladığımız damdan dama atlama sporu, bir gencin canına mal oldu. Ankara Yenimahalle'de bir sitenin içinde binadan binaya atlayan 17 yaşındaki Rus genç, yere çakılarak feci şekilde can verdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:43

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde arkadaşları ile birlikte yüksek binaların çatılarından diğer çatılara atlayarak video çeken 17 yaşındaki Rus vatandaşı A.F., 7 katlı binanın çatısından diğer çatıya atlarken aşağı düşerek yaşamını yitirdi. 

Olay, öğle saatlerinde Kardelen Mahallesi'ndeki 1859'uncu sokak üzerinde meydana geldi. Rus vatandaşı A.F. ve 2 arkadaşı yüksek binaların çatılarından atlayarak video çekmek için Çınarkent Sitesi'ne geldi. Yangın merdivenlerini kullanarak çatıya çıkan A.F. ve arkadaşları B Blok çatısından diğer çatıya atlamaya karar verdi. Önce A.F.'nin arkadaşlarından birisi çatıdan çatıya atladı, arkadaşları da bu sırada videosunu çekti. Daha sonra karşı çatıya geçen arkadaşı kayıt tuşuna basıp A.F.'nin atlamasını bekledi. Bu sırada koşarak çatının önüne gelen A.F. ayağının takılması sonucu aşağı düştü.

Başını çarpıp yere çakıldı

Başını 3'üncü kat penceresine çarptıktan sonra yere çakılan A.F. feci şekilde can verdi. Apartman sakinlerini ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin A.F.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. A.F.'nin 2 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:43
  1. Ankara
  2. Yenimahalle
  3. Damdan dama atlarken yere çakıldı
  4. korkunç ölüm

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