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Ankara'da feci kaza: Yaralılar var

Ankara'da bir taksinin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ilk yardım müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

02 Aralık 2018 Pazar 09:31
Ankara'da feci kaza: Yaralılar var

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarptı

Ömer Torunoğlu idaresindeki 06 T 4255 plakalı taksi, Atatürk Bulvarı Sıhhiye Köprüsü yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada, Ömer Torunoğlu, Safiye Nur Dereli ve Arife Ege Yiğit yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapmaya çalışan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.

Hastaneye kaldırıldılar

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 09:31
  1. Ankara
  2. Başkent
  3. trafik kazası

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