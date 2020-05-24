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Gündem

Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı. İlk belirlemelere göre 5'i polis 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:19:00 - 2020-05-24 23:13:18
Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Başkentte, İstanbul yolu Çiftlik kavşağındaki uygulama noktasına hızla giren aracın çarptığı 5'i polis 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.

Kazada, uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 yurttaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.

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Yorumlar

Mengen

Hdp lilermi şikayet etmiş acaba
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abdrhman

bence kasıtlı çarpmıştır. suçu hafiflesin ve kasten olduğu belli olmasın diye , önce alkol alıp uygulamıştır
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