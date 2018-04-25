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Ankara'da feci kaza! Araç içinde sıkıştılar

Ankara'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:59
Ankara'da feci kaza! Araç içinde sıkıştılar

Eskişehir yolundan Kızılay istikametine seyreden  Osman K'nin kullandığı 06 RDU 86 plakalı otomobil, Maden Tetkik ve Arama (MTA)  Genel Müdürlüğü önünde Doğan Ü. yönetimindeki 34 DA 8419 plakalı otomobile  çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 06 RDU 86 plakalı otomobil,  yaklaşık 50 metre ilerideki yön levhası direğine çarparak durabildi. Diğer araç  ise kaldırımı aşarak yol kenarına savruldu.

Direğe çarpan otomobilde bulunan İrem Hilal B. ve Serhat D, araçta  sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk  edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar,  sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir  hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:59
  1. Eskişehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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