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Gündem Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Gündem

Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza'da 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 10:04:00 -
Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

 Edinilen bilgilere göre, Ömer Coşkun idaresindeki 06 AT 7716 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RG 6894 plakalı araç 1640. Cadde ile 2164. Cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Oğlunu okula götürüyordu

Öte yandan 06 AT 7716 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Coşkun'un 7 yaşındaki oğlu Ayaz'ı okula götürdüğü öğrenildi. Küçük çocuk kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

 

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