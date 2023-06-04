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Yerel Ankara'da feci kaza
Yerel

Ankara'da feci kaza

Yeniakit Publisher
2023-06-04 19:06:00 -
Ankara'da feci kaza

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam- Çerkeş Tüneli'nin çıkışında meydana geldi.

Henüz sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mehtap Ayancık, Irmak Ayancık ve Fatih Erkış hayatını kaybetti, Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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