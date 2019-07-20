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Ankara'da feci kaza: 1 ölü

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kamyonet ile TIR çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:51
Ankara'da feci kaza: 1 ölü

Ankara'nın Pursaklar İlçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndan Esenboğa Havalimanı istikametine seyreden, Seyit Kılıç idaresindeki 06 AEF 350 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.Ç. kontrolündeki 35 KB 2527 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü Kılıç, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Kılıç'ın cenazesi, sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'ndan havalimanı istikametindeki trafikte bir süre aksama oldu.

Hurdaya dönen kamyonet olay yerinden vinçle alındı.

TIR şoförü Ö.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:51
  1. Ankara
  2. Pursaklar
  3. TIR
  4. kamyonet
  5. trafik cezası
  6. Turgut Özal Bulvarı
  7. Esenboğa Havalimanı
  8. Seyit Kılıç
  9. 112 Acil Servis

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