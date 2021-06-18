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Aktüel Ankara'da fabrika yangını! Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Ankara'da fabrika yangını! Çok sayıda yaralı var

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) döküm akrilik levha üreten bir fabrikada çıkan yangında 8 işçi ile bir itfaiye eri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 18:44:00 -
Ankara'da fabrika yangını! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesindeki Başkent OSB'de yer alan Ankara Polimer Sanayi A.Ş'nin fabrikasında üretim yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler, panikle dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin fabrikayı sarmasını engelledi.

Alev ve dumandan etkilenen 8 işçi ile bir itfaiye eri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri de güvenlik şeridiyle çevirdikleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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