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Gündem

Ankara'da ev kundaklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kundaklanan gecekondudan sıçrayan alevler 2 eve daha sıçradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 05:12:00 -
Ankara'da ev kundaklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iddiaya göre kundaklanan gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki iki gecekonduya daha sıçrayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetlileri tarafından yakıldığı öne sürülen gecekonduda yangın çıktı. Yanan gecekondudan sıçrayan alevler, bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler içinde kalan gecekondulardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan mahalle sakinleri, gecekondularda oturanların yaşadıkları bir husumet nedeniyle evlerini bir süre önce terk ettiklerini iddia ederken yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

 

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