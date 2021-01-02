Ankara'da esrarengiz olay! Garajda 3 ceset bulundu
Ankara'nın Pursaklar ilçesideki bir aparmanın garajında henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.
20-25 yaşlarındalar
Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ankarada esrarengiz ölümler Apartman garajında 3 ceset bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.