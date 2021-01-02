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Gündem Ankara'da esrarengiz olay! Garajda 3 ceset bulundu
Gündem

Ankara'da esrarengiz olay! Garajda 3 ceset bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesideki bir aparmanın garajında henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişinin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:41:00 -
Ankara'da esrarengiz olay! Garajda 3 ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

20-25 yaşlarındalar

Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankarada esrarengiz ölümler Apartman garajında 3 ceset bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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