Ankara'da ekmek ne kadar 2022? Ankara'da ekmek fiyatı son dakika:

Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam gelmesinden sonra Ankaralılar ulaşımdan sonra sıranın ekmek zammında olup olmadığını merak ediyordu. Ankara’da ekmeğe yapılması beklenen zam konusunda son dakika açıklama geldi. Peki Ankara’da ekmek ne kadar? Ankara’da ekmeğe zam mı geldi? Ankara’da ekmeğe ne kadar zam geldi? Ekmek ne kadar oldu? İşte ankara ekmek zam haberi.