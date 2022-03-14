Ankara'da ekmek ne kadar 2022? Ankara'da ekmek fiyatı son dakika:
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam gelmesinden sonra Ankaralılar ulaşımdan sonra sıranın ekmek zammında olup olmadığını merak ediyordu. Ankara’da ekmeğe yapılması beklenen zam konusunda son dakika açıklama geldi. Peki Ankara’da ekmek ne kadar? Ankara’da ekmeğe zam mı geldi? Ankara’da ekmeğe ne kadar zam geldi? Ekmek ne kadar oldu? İşte ankara ekmek zam haberi.
Ankara'da toplu ulaşımda yaşanan krizin ardından toplanan UKOME'den zam kararı çıktı. Ankara toplu ulaşım fiyatı 6,5 TL'ye yükseldi. Zam, ayın 15'inden sonra geçerli olacak. Şubat ayında Ankara Esnaf ve sanatkarlar Odası Birliği'ne başvuran Fırıncılar Odası ekme zam talebini yineledi. Başvuru değerlendirildi, MaliyetLer tartışıldı. Sonuçlar zam olarak yansıdı. Girdi fiyatlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek ekmeğe zam kararı alındı.
Ankara’da ekmek fiyatı ne kadar?
Zamlı ekmek fiyatları 15 Mart itibariyle uygulanacak. Zamlarla birlikte 200 gram normal ekmeğin fiyatı 2.25 liradan 2.75 liraya, 400 gramlık Ata Ekmeği'nin fiyatı 4.50 liradan 5.50 liraya, 20 gramlık tam buğday ekmeğinin fiyatı 3.75 liradan 5 liraya, köy ekmeğinin fiytı ise 3.75 liradan 4 liraya çıkacak. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla 2 TL olarak belirlenmişti.