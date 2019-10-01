0553 313 94 23

Ankara'da durağa dalan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi

Dün Ankara Mamak'ta duraktaki yayaları ezerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

01 Ekim 2019 Salı 13:59
Ankara'da durağa dalan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi

Olaydan sonra gözaltına alınan ve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Demirlibahçe Polis Merkezi Amirliği'nde sorgusu yapılan Baki A, işlemlerinin ardından elleri kelepçeli halde adliyeye götürüldü.

Otobüs şoförünün, yakınlarına, kendisini sıkıştıran başka bir araçtan dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettiğini söylediği, bazı yolcuların şoförün beyanının aksine, cep telefonu ile ilgilenirken ve aynı zamanda yasak olmasına rağmen bir başka yolcudan aldığı paranın üstünü vermek istediği sırada kazanın olduğunu iddia ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yolcular ve görgü tanıklarının da detaylı ifadelerinin alındığı, kaza ile ilgili net tespitin, bilirkişi raporundan sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün özel halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede olmak üzere 4 vatandaş hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:59
  1. Ankara
  2. ankara otobüs kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyonetin altında kalan yaya yaşamını yitirdi
    1. Kamyonetin altında kalan yaya yaşamını..
    2. Ruhani'yi şoke eden gelişme! Kardeşi..
    3. Galatasaray'ın PSG kadrosunda kimler..
    4. Ankara'da durağa dalan otobüsün şoförü..
    5. Tayvan’da köprü çöktü!
    6. Ersun Yanal'dan flaş açıklama:..
    7. CHP'li başkan görevden alındı
    8. Halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda..
    9. Dr. Şenocak'tan Deprem uyarısı: Ya hiç..
    10. Avrupa’da İslam karşıtlığı çığ gibi..
    11. 'Çiğnemeden yut' dediler az kalsın..
    12. Hemen emekli olmak avantajlı
    13. Kıdem tazminatı için sigorta başlangıç..
    14. Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta heyecanı..
    15. Perukla keşif yapmış! Adana..
    16. Şirket ortakları kendi şirketlerinde..
    17. Dul-yetim kadınlar iki maaş alabilir mi?
    18. Mevlüt'ten Galatasaraylıları..
    19. ABD basınından Kaşıkçı'nın katiliyle..
    20. Markette yeni dönem! Artık fiyatlar..
    21. Büyük artış yaşandı! 13 milyona yaklaştı
    22. Ali Babacan görüştüğü isimleri..
    23. Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!..
    24. Davutoğlu strateji değiştirdi: AK..
    25. Çilekli kalpli kurabiye tarifi
    26. Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur..
    27. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
    28. Darbeci Sisi'nin televizyonuna konuşan..
    29. İBB düğmeye bastı: Yıkım resmen başladı!
    30. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim..
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular