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Aktüel Ankara'da dolmuşlara "ücretsiz şeffaf kabin" montajına başlandı
Aktüel

Ankara'da dolmuşlara "ücretsiz şeffaf kabin" montajına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:21:56 -
Ankara'da dolmuşlara "ücretsiz şeffaf kabin" montajına başlandı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Merkezdeki 7 ayrı noktada 2 bin 374 dolmuşa ve Sincan'daki 176 dolmuşa şeffaf kabin montajını başlattık. Bir hafta içerisinde de tamamlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Koç, Cento Dolmuş Durağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, dolmuşlara "ücretsiz şeffaf kabin" montajıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

1 Haziran'dan sonra başlayan kısmi normalleşme sürecinin bazı olumsuz sonuçlara dönüşmesi nedeniyle belediye olarak ilave önlemler aldıklarını ifade eden Koç, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile minibüs, halk otobüsü ve diğer toplu taşıma araçlarında da sürücülerle yolcular arasına bir paravan konulmasının zorunluluk haline geldiğini hatırlattı. Ankara'da 11 değişik tipte araç bulunduğu bilgisini paylaşan Koç, şöyle konuştu:

"Bunlara yolcuyla sürücü arasındaki iletişime, para alışverişine mani olmayacak, seyir halinde trafiği sıkıntıya sokmayacak ve sürücü ile yolcuyu salgından koruyacak en ergonomik yapıyı oluşturmaya çalıştık ve bir modelde karar kıldık. Bu modelin montajına da başladık. Merkezdeki 7 ayrı noktada 2 bin 374 dolmuşa ve Sincan'daki 176 dolmuşa şeffaf kabin montajını başlattık. Bir hafta içerisinde de tamamlayacağımızı düşünüyoruz."

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Pandemi sürecinde 6 aydır bir mağduriyet yaşadıklarını belirten Yılmazer, "Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş her zaman olduğu gibi esnafının yanında yer aldı. Minibüsçü camiasını maddi külfetten kurtararak bu yükümlülüğü bu zor şartlarda kendi üzerine aldı. Bu yüzden büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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