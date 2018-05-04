THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara'da dolandırıcılık operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı suç örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık suçları"ndan aranan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alındı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:56
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütü üyesi olmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında  gözaltı kararı verilen şüpheli 23 kişiden şu ana kadar 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yapılan aramalarda 3 adet silah, çok sayıda mermi ile sahte noter vekaletnameleri ele geçirildi. 
 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:56
  1. Ankara
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Suriyeli öldü
    1. Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen..
    2. Akşener, 100 bin imzayı topladı
    3. ABD'de keşfedildi! Dünyada ilk defa..
    4. Cilt maskesi uygularken yaptığımız..
    5. Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret
    6. Ankara'da dehşet! Ağlayan 7 aylık..
    7. Görenleri kendine hayran bırakıyor:..
    8. Fransa'da grevciler parti merkezini..
    9. Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne..
    10. Dörtlü ittifak ile ilgili flaş gelişme!
    11. Kayseri’de 2 polisi şehit eden PKK’lı..
    12. Türk bilim insanlarından beyaz etin..
    13. Bebekler ne kadar su içer?
    14. Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
    15. Türk gemisine çarpmıştı... O kaptan..
    16. Hakemin kararı futbolcuları..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı'nı..
    18. İranlı heyetten Diyarbakır'da üretilen..
    19. Tırnak beyazlatma yöntemleri nelerdir?
    20. Lider Galatasaray'da başkan adayları..
    Kuveyt Türk
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HÜDA PAR ittifakı kararını açıkladı
    HÜDA PAR ittifakı kararını açıkladı
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."