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Yerel Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Yerel

Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Sağlık Bakanlığı, psikiyatri servisinde yangını çıkaran hastanın vücudunda yanıklar oluştuğunu, 5 kişinin de dumandan etkilendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 08:46:00 -
Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde yangın çıktı.

Psikiyatri servisinde bir hastanın çıkardığı yangın, diğer katlara ulaşmadan bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının neden olduğu dumandan etkilenen hastalar, itfaiye ekipleri tarafından binanın pencerelerinden tahliye edilerek hastanenin acil servisinde gözlem altına alındı.

Bu arada yangında binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen sağlık çalışanları ve hastaların tahliyeleri yangın merdiveni ile yapıldı.

 Bakanlığın yaptığı açıklamada, yangının psikiyatri servisindeki bir hastanın yatağını yakması sonucu çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Yangın nedeniyle dışarı çıkartılan hastalarımız hastanedeki diğer servislere sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı ​​ve olayda yangını başlatan hastada yanıklar oluşdu ve 5 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar için hayati tehlike yok. Hastanemiz kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. " dendi..

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