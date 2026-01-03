  • İSTANBUL
Ankara'da dev su kesintisi: 9 ilçede sular kesilecek!
Ankara'da dev su kesintisi: 9 ilçede sular kesilecek!

Ankara'da dev su kesintisi: 9 ilçede sular kesilecek!

ASKİ, Ankara’daki barajlarda yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ve kuraklık nedeniyle yarın 00.00-09.00 saatleri arasında geniş kapsamlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. 9 ana ilçeyi kapsayan kesintiden onlarca mahalle etkilenecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çamlıdere Barajı’ndaki su alma yapısında kapasite artırıcı çalışmaların sürdüğünü belirterek Başkentli vatandaşları uyardı. Yarın gece yarısı başlayacak olan kesintiler sabah saatlerine kadar sürecek. Yetkililer, çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanarak sistemin stabilize edileceğini bildirdi.

YÜKSEK KOTLARA SU GEÇ ULAŞACAK

ASKİ’den yapılan açıklamada, çalışmaların ardından su verilmeye başlansa dahi yüksek bölgelerdeki binalara suyun ulaşmasının zaman alabileceği vurgulandı. Kesintinin ana nedeni olarak, su temin sistemlerinde kuraklık kaynaklı yaşanan geçici aksaklıklar ve barajdaki yenileme çalışmaları gösterildi.

KESİNTİDEN ETKİLENEN 9 İLÇE

Su kesintisinin yaşanacağı ana bölgeler şunlar: Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Altındağ, Sincan, Etimesgut, Gölbaşı ve Pursaklar. Bu ilçelerdeki onlarca mahallede zaman zaman kısa süreli veya tam kesintiler hissedilecek.

