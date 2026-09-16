Ankara’da dev özelleştirme ihalesi sonuçlandı! Çankaya’daki değerli taşınmaz 57 milyon liraya Karahancı Yatırım’ın oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), başkentin gözde lokasyonlarından Çankaya’da yer alan kritik bir taşınmaz için nihai pazarlık görüşmelerinin tamamlandığını duyurdu. Özelleştirme kapsam ve programı çerçevesinde ihaleye çıkarılan Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi’ndeki 561,14 metrekarelik taşınmaz için teklifler alındı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ankara'nın Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi'ndeki 561,14 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.
Taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 57 milyon lira bedelle Karahancı Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.