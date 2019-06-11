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Ankara’da dev ormancılık fuarı

Türkiye Ormancılık sektörü 12-16 Haziran tarihleri arasında, Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) yerleşkesinde bir araya geliyor.

11 Haziran 2019 Salı 11:04
Ankara’da dev ormancılık fuarı

Türkiye Ormancılık sektörü 12-16 Haziran tarihleri arasında, Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) yerleşkesinde bir araya geliyor. Fuar niteliğinde gerçekleştirilecek organizasyonun her yıl geleneksel olarak yapılması planlanıyor.


Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması (TORSEB) etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, ormanlar ve ormancılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak.


Bu kapsamda ormancılık sektöründe bulunan ahşap ve ağaç işleri, özel fidancılık, ormancılık iş makine ve ekipmanları, orman yangınları söndürme araç-gereç ve ekipmanları, odun dışı orman ürünleri sektörü, ormancılık alanında faaliyet gösteren bilişim ve teknoloji sektörü, orman kooperatifleri ve ormancılık STK’ları gibi tüm paydaşlar bir araya gelecek.


Açılışını Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin yapacağı organizasyon çerçevesinde ormancılık sektöründe üretilen ürünler sergilenecek, ayrıca sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlenecek.


15 - 16 Haziran’da halka açık olacak


İlerleyen yıllarda da geleneksel olarak yapılması düşünülen, fuar niteliğinde etkinliklerin gerçekleştirileceği bu organizasyonda sanatsal ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek. Bu kapsamda son iki gününün halka açık olacağı etkinliğin son günü olan 16 Haziran’da sanatçı Murat Kekilli de bir konser verecek.


2400 metrekare kapalı alan ve yaklaşık 5000metrekare açık alanda yapılacak etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere 28 orman bölge müdürlüğü, 12 ormancılık araştırma müdürlüğü, sektör içerisinden 5 sivil toplum kuruluşu ve 35 firma stantlarıyla katılım sağlayacak.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:04
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