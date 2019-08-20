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Ankara’da deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 20 Ağustos 2019 Mamak depremi

20 Ağustos 2019 Ankara Mamak depremi. Son depremler vatandaşları iyice korkutmaya başladı. Ankara’da son dakika deprem! Ankara Mamak’da deprem meydana geldi. İzmir ve ardından 6 büyüklüğündeki Denizli depreminin ardından meydana gelen Ankara Mamak depremi korkuttu. Peki Ankara’da deprem son dakika kaç şiddetinde? Ankara Mamak depremi sonrası vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'ni telefonla arayarak Mamak deprem ile ilgili bilgi aldı.

20 Ağustos 2019 Salı 08:08
Ankara’da deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 20 Ağustos 2019 Mamak depremi

20 Ağustos 2019 Ankara Mamak depremi. Son depremler vatandaşları iyice korkutmaya başladı. Ankara’da son dakika deprem! Ankara Mamak’da deprem meydana geldi. İzmir ve ardından 6 büyüklüğündeki Denizli depreminin ardından meydana gelen Ankara Mamak depremi korkuttu. Peki Ankara’da deprem son dakika kaç şiddetinde? Ankara Mamak depremi sonrası vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'ni telefonla arayarak Mamak deprem ile ilgili bilgi aldı.

AFAD tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Ankara Mamak'ta deprem meydana geldiği ifade edilerek depremin şiddetinin 3 olduğu belirtildi. AFAD'ın yanı sıra Kandilli Rasathanesi tarafından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada depremin şiddetinin 3,4 olduğu belirtildi. 

Son zamanlarda meydana gelen depremler vatandaşlara korku yaşattı. Denizli'de bir deprem meydana gelmiş ve bu deprem büyük korku yaşatmıştı.  Deprem 6 şiddetinde meydana gelmiş bazı binalar yıkılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu konu hakkında yaptığı açıklamalarında yıkılan binalar için yeni konut inşaatına başlandığını belirtti. 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 08:08
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. Ankara’da deprem son dakika kaç şiddetinde
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