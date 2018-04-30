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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi gözaltında

Beypazarı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 zanlı gözaltına alındı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:44
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi gözaltında

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kamplarında eğitim gördüğü ileri sürüldü.

Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:44
  1. Suriye
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Ankara
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Beypazarı

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