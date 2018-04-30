Ankara'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi gözaltında
Beypazarı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 zanlı gözaltına alındı.30 Nisan 2018 Pazartesi 17:44
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan birinin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kamplarında eğitim gördüğü ileri sürüldü.
Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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