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Gündem Ankara'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Ankara'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda çatışma bölgelerinde bulunduğu tespit edilen 13 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 10:51:00 -
Ankara'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da olduğunu tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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