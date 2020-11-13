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Yerel Ankara'da 'cinsiyet partisi' rezaleti!
Yerel

Ankara'da 'cinsiyet partisi' rezaleti!

Daha önce bir benzeri Dubai’de yapılan ‘cinsiyet partisi’ rezaleti başkent Ankara’da da sergilendi. Koronavirüs vakalarının tırmandığı dönemde yapılan skandal parti büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:27:00 - 2020-11-13 11:32:04

Doğacak çocuğun cinsiyetini öğrenmek için yapılan ‘cinsiyet partisi’ rezaleti bu kez başkent Ankara’da yaşandı.

Daha önce Dubai’de ünlü bir çiftin imza attığı skandal Ankara’da da sahnelendi.

Koronavirüs vakalarının arttığı dönemde tedbirleri hiçe sayan bir çift çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için ‘cinsiyet partisi’ düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntüler büyük tepki çekti.

Vatandaşlar yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

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Yorumlar

ali

Millet kudurdu aptalca eglenceler uydurmaya başladi partinizin belasini versin Allah.Sizin yüzünüzden bizede bela yagacak
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