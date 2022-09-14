Ankara'da Çin'in 'açlık soykırımını' protesto eden Uygur Türklerine polis müdahale etti!

Türkiye'deki Uygurlar, Çin'in Doğu Türkistan'daki koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek üzere başkent Ankara'da toplandı.

Uygurlar, Çin'e yaptıkları çağrıda soykırımı sonlandırmasını talep ederken uluslararası toplumdan da olaya dair farkındalık oluşturulmasını istedi.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da uyguladığı 'koronavirüs' ve diğer kısıtlamalar çerçevesinde bölgedeki halkın temel gıdalara ve sağlık hizmetlerine erişiminin engellendiği biliniyor.

Bu duruma dikkat çekme amacında olan Türkiye'deki Uygurlar, çarşamba günü öğle saatlerinde Ankara'da Çin'in Uygurlar üzerindeki kısıtlamalarını protesto etti.

Sosyal medya ağlarından elde edilen bilgilere göre, resmi izinler doğrultusunda protesto yaptıklarını söyleyen Uygurlar, Birleşmiş Milletler'in Ankara'daki ofisine Doğu Türkistan'daki son durum hakkında detay bilgiler içeren bir dilekçeyi teslim etti.

Protestolara devam eden Uygurları görüntüleyen bazı basın mensuplarının engellendiği ifade edilirken birçok kişi sosyal medya platformlarına eylemlerden görüntüler servis etti.

Bölgeden alınan bilgilere göre daha sonra Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı binası çevresine varmaya çalışan Uygurlara polis tarafından müdahale edildi.

Görgü tanıkları, polis müdahalesinde kadınlar olmak üzere bazı kişilerin darp edildiğini aktarıyor.

Öte yandan polisin olaya müdahil olması sonucunda birçok Uygurun da gözaltına alındığı bildiriliyor.

Kalan Uygurların halen Birleşmiş Milletler binasına yakın bir noktada protestolarını sürdürdükleri ifade ediliyor.

İstanbul'da da protestolar düzenlenmişti

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki son kısıtlamalarına karşılık olarak Uygur diasporası Türkiye'de 10 Eylül'de Çin'in Doğu Türkistan'da yer edinen 'baskıcı' politikalarına karşı protestolar gerçekleştirmişti.

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Uygurlar, Çin'in 'ayrımcı' tavrını protesto etmelerinin yanı sıra Doğu Türkistan'daki son durum hakkında halkı bilgilendiren çalışmalarda bulunmuştu.

Öte yandan Uygurlar, bölgedeki hemşehrilerinin 'tam bir özgürlüğe kavuşması' için Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını talep etmişti.

Kaynak: Mepa News