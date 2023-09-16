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Gündem Ankara'da cinayet! Eski eşiyle yanındaki adamı vurdu...
Gündem

Ankara'da cinayet! Eski eşiyle yanındaki adamı vurdu...

Yeniakit Publisher
2023-09-16 00:34:00 - 2023-09-16 00:49:34
Ankara'da cinayet! Eski eşiyle yanındaki adamı vurdu...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, eski eşinin yaşadığı eve gelerek katliam yaptı.

Serkan Ö. adlı zanlı, eski eşinin Keçiören Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine geldi.

Şüpheli eski eşi B.S'yi bıçakla yaralarken, yanında bulunan Emre H.'yi ise silahla vurduktan sonra kaçtı.

Eşi ağır yaralı, yanındaki adam öldü!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan B.S. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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